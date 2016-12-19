Турецкая экономика нуждается в инвестициях, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании Совета внешнеэкономических связей в Стамбуле.

«Эта страна нуждается в инвестициях, у нас нет другого выхода. Если поток инвестиций продолжится, страну невозможно будет победить. Если же в трудные периоды инвестирование прекратится, то государство ждут нелегкие времена», — сказал он.

Эрдоган напомнил о своем призыве к населению и финансовым структурам по защите национальной валюты страны.

«Население перевело в национальную валюту 100 миллионов долларов. Вот такой и должна быть позиция граждан. До тех пор пока в страну вкладываются инвестиции, ее нельзя сломить и победить», — сказал президент.

Турецкий лидер подчеркнул, что страна будет так же решительно бороться «с угрозами в отношении национальной экономики» как с терроризмом внутри страны и за рубежом.