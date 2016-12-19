Минкомсвязь России разработала проект постановления об условиях хранения информации в Интернете интернет-компаниями. Соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу интернет-компании (организаторы распространения информации в Интернете) обязаны хранить текстовые сообщения, голосовую информацию, изображения, звуки, видео- и иные электронные сообщения, которые пользователи передают в Сети, в течение по меньшей мере шести месяцев.

По запросу компании обязаны предоставлять уполномоченным органам эти сведения, а также персональную информацию о пользователях: сетевые адреса, данные об авторизации, информацию о документах, удостоверяющих личность, которая указана при регистрации, данные о местонахождении (геолокация), об оборудовании (устройства, компьютеры), которые используются для выхода в Сеть, телефонные номера и другую информацию.

На каком оборудовании следует хранить информацию, будут определять федеральные органы, осуществляющие оперативно-разыскную деятельность, следует из текста постановления. Интернет-компании обязаны обеспечить необходимый объем хранилища.

Постановление необходимо для обеспечения реализации ФЗ № 734 «О внесении изменений в федеральный закон «О противодействии терроризму». Документ вступит в силу с 1 июля 2018 года.

Проект аналогичного постановления, касающегося хранения информации операторами связи, также появился на федеральном портале проектов правовых актов. Согласно документу, для реализации «закона Яровой» с 1 июля 2018 года операторы будут обязаны хранить передаваемую по их сетям информацию в течение шести месяцев и передавать ее в случаях, предусмотренных законом, Федеральной службе безопасности. Проект постановления предусматривает хранение текстовых сообщений, голосовой информации, изображений, звуков, видео- и иных сообщений пользователей услуг связи.