Родственники пассажиров, погибших в результате крушения самолета Минобороны РФ Ту-154, смогут получить компенсации в страховой компании «СОГАЗ». Компания готова произвести выплаты в кратчайшие сроки, говорится в сообщении страховщика.

Как сообщалось, самолет упал в Черное море недалеко от аэропорта Адлера. По уточненным данным Минобороны, на борту воздушного судна находились 92 человека.

«В «СОГАЗе» застрахована ответственность Минобороны РФ за причинение вреда жизни, здоровью и (или) имуществу третьих лиц при эксплуатации воздушных судов. Выплаты по страхованию гражданской ответственности Минобороны РФ будут производиться в соответствии с действующим законодательством», — отмечается в пресс-релизе.

Кроме того, с 1 января 2015 года между Минобороны РФ и СК «СОГАЗ» действует государственный контракт по обязательному государственному страхованию жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним лиц, а также граждан, призванных на военные сборы.

«Страхование производится в соответствии с законом № 52-ФЗ. Помимо этого, «СОГАЗ» в рамках закона № 306-ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» уполномочен производить выплаты единовременных пособий из средств Минобороны», — уточняется в релизе.

Размер компенсаций семье каждого погибшего военнослужащего составит в общей сложности более 5,8 млн рублей, из которых 2,337 млн рублей — страховая выплата и 3,506 млн рублей — единовременное пособие.

Летевший в Сирию самолет Минобороны РФ Ту-154 упал в Черное море. Хроника событий Самолет Ту-154 Минобороны РФ, пропавший в районе Сочи, упал в Черное море. Самолет выполнял плановый полет в Латакию. На борту самолета было 92 человека, в том числе военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова, сотрудники СМИ и восемь членов экипажа.