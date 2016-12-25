Лимиты компенсаций по потерпевшему крушение 25 декабря самолету Минобороны РФ Ту-154, на борту которого было 92 человека, для военных составят до 7,8 млн рублей, для гражданских лиц — 3 млн рублей. Об этом сообщил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс.

Он разъяснил, что всем находившимся на борту самолета положены выплаты по 2 млн рублей в рамках Воздушного кодекса.

В добавление к этой выплате военнослужащим положена выплата на случай смерти в размере 2,337 млн рублей. «Кроме того, страховщик уполномочен производить выплаты единовременных пособий на случай смерти военнослужащего или признания его негодным к военной службе. Размер пособия по смерти военнослужащего составляет 3,506 миллиона рублей», — уточнил глава ВСС. Он добавил, что впоследствии эти выплаты компенсируются страховщику из бюджета.

По гражданским лицам выплаты составят (помимо 2 млн рублей) причитающихся по Воздушному кодексу, еще по 1 млн рублей из Фонда социального страхования. В частности, от ФСС положена единовременная страховая выплата — в случае смерти работника она составляет 1 млн рублей и делится равными долями (например, 500 тыс. рублей супруге и 500 тыс. рублей несовершеннолетнему ребенку).

«Размер ежемесячной страховой выплаты, полагающейся несовершеннолетним детям погибших членов экипажа и другим лицам, имеющим на них право, определяется исходя из среднего заработка погибшего», — сообщили в ФСС.