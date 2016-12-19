Правительство Японии намерено проводить политику «двух направлений» в отношении России, при которой Токио намерен активно развивать экономическое сотрудничество с Москвой, но и не отказываться от санкций, сообщил агентству Kyodo источник в японских дипломатических кругах.

По словам источника, власти Японии намерены дать разъяснения представителям других стран — членов «большой семерки» (G7), которые не раз уже высказывали опасения о том, что Токио может прекратить санкционный режим по отношению к Москве, что будет идти вразрез с позицией G7.

На отношениях двух стран сказывается присоединение Японии к санкциям против РФ в связи с кризисом на Украине, однако страны работают над углублением экономического сотрудничества. Так, в ходе визита президента России Владимира Путина в Японию 15–16 декабря стороны подписали более 65 различных соглашений на 2,5 млрд долларов.