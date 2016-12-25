Министр экономического развития Республики Крым Валентин Демидов подал заявление об отставке с занимаемой должности. Об этом «Российской газете» сообщили в пресс-службе главы региона.
«Демидов написал заявление об уходе по собственному желанию», — рассказала начальник управления информации и пресс-службы главы Республики Крым Екатерина Полончук.
До назначения министром экономического развития РК в июне 2015 года Демидов занимал должность главы администрации Армянска. Прежде министром экономики РК был Николай Коряжкин. Тогда глава Крыма Сергей Аксенов обосновал его отставку необходимостью более быстрой реакции на нестандартные ситуации в экономике.