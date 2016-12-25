В России практически прекратился рост объема вкладов в банковской системе. В следующем году приток вкладов если и будет, то очень незначительный. Даже не исключен отток. Парадокс в том, что нынешняя стагнация на рынке вкладов намного лучше бурного роста, который отмечался в 2015-м.

