Падению Ту-154 в Черное море сразу после взлета из аэропорта Адлера могла предшествовать экстремальная ситуация, сложившаяся на борту, которая не позволила экипажу передать сигнал бедствия на землю. Так считает бывший начальник смены главного центра единой системы организации воздушного движения России Виталий Андреев.

«После взлета и короткого полета — две минуты — самолет пропал со связи и не передал сигнал на землю о каких-либо неполадках, это может говорить о том, что на борту сложилась экстренная ситуация — или влияние извне на машину, или встреча с препятствием, которое там вряд ли было», — считает Андреев, проработавший в авиации 47 лет.

По его словам, «Ту-154 — очень надежная машина, и чудес не бывает, просто так они не падают». «В моей практике были случаи, когда Ту-154 садились при отказе работы всех трех двигателей или, например, знаменитая посадка в тайге на заброшенную полосу», — добавляет эксперт.

«Те версии о неполадках на борту, которые сейчас озвучиваются (разбалансировка рулей, отклонение от установленной траектории полета), совершенно точно не могли помешать экипажу передать об этом сигнал на землю», — добавил Андреев.

«Значит, произошло что-то экстремальное, из практики — такие ситуации возможны при захвате судна», — добавил он.

Эксперт уточнил, что данные самописного переговорного устройства «с точностью до 99,99% смогут объяснить, что происходило в кабине в момент катастрофы».