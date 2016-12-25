Сбербанк реструктурировал часть долга «АвтоВАЗа» на полтора года, оставшуюся часть долга планируется реструктурировать к концу I квартала 2017 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.

«Мы реструктурировали часть долга АвтоВАЗа сроком на полтора года. Оставшуюся часть планируем реструктурировать к концу первого квартала 2017 года», — сказали в пресс-службе.

Долг «АвтоВАЗа» перед Сбербанком будет реструктурирован, решение по этому вопросу ожидается до конца года, сообщил ранее осенью глава Сбербанка Герман Греф. В сентябре Сбербанк сообщил, что готов пересмотреть условия погашения долга «АвтоВАЗа» в сумме 16,5 млрд рублей и планирует рассмотреть вопрос о возможности его реструктуризации в декабре.

​Сбербанк пересмотрит условия погашения долга «АвтоВАЗа» на 16,5 млрд рублей Сбербанк готов пересмотреть условия погашения долга «АвтоВАЗа» в сумме 16,5 млрд рублей и планирует рассмотреть вопрос о возможности его реструктуризации в декабре, сообщили в пресс-службе крупнейшего российского банка.



Чистый убыток «АвтоВАЗа» по МСФО в 2015 году вырос втрое и составил 73,85 млрд рублей. Компания заявила о необходимости помощи со стороны ее акционеров, «Ростех» и альянс Renault-Nissan в качестве возможного сценария поддержки рассматривают докапитализацию за счет внесения дополнительных средств в акционерный капитал компании и конвертацию части долга.