Уточнения к так называемому «пакету Яровой» не сильно снизят затраты операторов связи по его исполнению, заявили ТАСС в пресс-службе «МегаФона».

«Согласно предложенному проекту и исходя из пропускной способности сети, например в 150–200 Гбит/с, необходимо будет хранить с 2018 года 150–200 Пбайт, а с 2019-го — 300–400 Пбайт. Такой подход очень незначительно уменьшает прогноз, который мы давали в расчете затрат на исполнение «закона Яровой». Сами затраты будут выше годовой выручки компании», — сказали в «МегаФоне», комментируя разработанный Минкомсвязью проект постановления правительства, уточняющий требования «пакета Яровой» к операторам связи.

«Проекты актов в развитие закона по-прежнему готовятся без обсуждения с отраслью», — подчеркнули в «МегаФоне». Аналогичный проект постановления был подготовлен ведомством и для интернет-компаний.

Другие операторы «большой тройки» — МТС и «ВымпелКом» — не стали сейчас комментировать уточнения к «пакету Яровой».

Когда требования «пакета Яровой» стали известны, мобильные операторы сразу заявили о возможном увеличении цен на услуги связи в два-три раза после вступления закона в силу. Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров неоднократно отмечал, что при необходимости к «пакету Яровой» будут подготовлены поправки. Нужны ли эти поправки и в какой форме — станет понятно лишь после уточнения требований закона, пояснял он.