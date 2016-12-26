На азиатских фондовых торгах в понедельник наблюдается разнонаправленная динамика ключевых индикаторов.



Японский Nikkei 225 по состоянию на 7:17 мск на 0,09% ниже предыдущего уровня закрытия и составляет 19 406,58 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite достиг 3 085,82, уменьшившись на 0,78% к уровню предыдущего закрытия. Сингапурский Straits Times Index — в минусе на 0,38%, на отметке 2 871,05 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,06% и равняется 2 037,02.

Торги в Гонконге не велись из-за празднования Рождества.