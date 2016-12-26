Международный оператор системы tax free — шведская Global Blue, зарегистрировалась в России. Компания станет одним из первых партнеров по развитию системы возврата налогов для нерезидентов, которая должна заработать в 2017 году.



На прошлой неделе, 19 декабря 2016 года, компания зарегистрировала юридическое лицо ООО «Глобал блю». Global Blue, основанная в Швеции в 1980 году, на сегодняшний день, по собственным данным, работает более чем с 300 тыс. магазинов, отелей и ресторанов в 51 стране мира и в прошлом году провела более 30 млн сделок в рамках возврата до 19% налога для нерезидентов.

О том, что Global Blue проходит процедуру регистрации, в интервью РБК рассказал и глава Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович, один из инициаторов появления tax free в России. «Международные операторы Global Blue и Premier Tax Free — свое участие (в проекте) подтвердили и сейчас проходят процедуры регистрации в России», — рассказал Куснирович.

На запрос РБК в Global Blue не ответили.

Схема работы tax free в России, как и во всем мире, подразумевает возврат НДС при экспорте товаров из страны нерезидентами. В разных странах размер возврата составляет от 7 до 22%. В России, по информации Михаила Куснировича, система должна заработать во II квартале 2017 года. В первом, пилотном этапе — в проекте будет принимать ограниченное число ретейлеров, включая магазины группы Bosco (ГУМ, Петровский пассаж, Сочинский Морвокзал и др.), Mercury (ЦУМ, ДЛТ) и другие.

Внести в правительство законопроект о введении механизма tax free на территории России в начале ноября Минфину и другим ведомствам поручил первый вице-премьер Игорь Шувалов. Минфин опубликовал проект поправок в налоговый кодекс в ноябре 2016 года. Внедрение системы увеличит оборот luxury-товаров на 33 млрд — 500 млрд рублей в год.