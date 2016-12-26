Министерство финансов подготовило отрицательный отзыв на законопроект о расширении перечня целей Центробанка. По мнению ведомства, основные цели деятельности ЦБ, который является мегарегулятором финансовых рынков, скорее всего, не будут включать «способствование росту экономики и максимизации занятости населения», пишут «Известия».

Сейчас своей деятельностью Банк России, как указывается в 86-ФЗ, должен способствовать достижению четырех целей: защите и обеспечению устойчивости рубля, развитию и укреплению банковской системы, а также обеспечению стабильности и развитию национальной платежной системы и финансового рынка.

Депутаты Орловской области в июле нынешнего года предложили расширить этот перечень и наделить ЦБ ответственностью за экономический рост и снижение безработицы. По мнению парламентариев, указанные в законе цели деятельности Центробанка касаются в основном денежно-кредитной сферы, тогда как он уже давно является, по сути, макроэкономическим регулятором.

Прежде всего депутаты апеллировали к тому, что Банк России еще в 2013 году определил своей целью снижение инфляции до 4% к концу 2017 года и переориентировал ДКП (денежно-кредитную политику) на достижение этого показателя. Однако в ходе борьбы с ростом цен может повыситься уровень безработицы, что, в свою очередь, приведет к уменьшению совокупного спроса и впоследствии будет оказывать давление на рост ВВП, посчитали народные избранники.

«В связи с этим, а также принимая во внимание опыт некоторых ведущих зарубежных стран, цели деятельности Банка России целесообразно расширить», — указали законодатели.

Члены профильного комитета Госдумы по финрынку рекомендовали законопроект к рассмотрению и установили срок для представления отзывов, предложений и замечаний до 17 ноября. К тому моменту никто из заинтересованных сторон свои комментарии в комитет не направил, рассказал изданию его глава Анатолий Аксаков. Из-за этого он направил в Минфин, Минэкономразвития, Счетную палату и аппарат правительства письмо с просьбой поторопиться с отзывами.

По мнению Аксакова, Банк России уже обладает достаточно широкими полномочиями. Ответственность за экономический рост должна лежать на плечах правительства, а ЦБ должен только создавать условия для наращивания ВВП, убежден парламентарий.

С ним соглашается и бывший зампред Центрального банка, профессор Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Константин Корищенко. Он считает, что законопроект носит весьма спорный характер. «Нельзя одновременно отвечать и за экономический рост, и снижать инфляцию, и поддерживать занятость. Это слишком большое количество противоречивых требований. Если все их отнести к одному ЦБ, то он может вообще ничего не достичь», — пояснил экс зампред Центробанка.

Отзыв Минфина в скором времени будет опубликован, рассказал изданию федеральный чиновник. Еще один источник подтвердил этот факт, добавив, что документ только поступил в правительство и заключение на него пока не готово.