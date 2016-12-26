Торги акциями в РФ стартовали в понедельник положительным движением ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.



На 10:02 мск индекс ММВБ повысился на 0,02% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 173,67 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,35% до 1 121,82.

«В понедельник, 26 декабря, многие биржи останутся закрытыми по случаю празднования католического Рождества. Азиатские фондовые индексы демонстрируют преимущественно боковое движение. Таким образом, единственный сценарий, который возможен на российских площадках в связи с отсутствием внешних ориентиров, — безыдейная консолидация вблизи уровней пятничного закрытия», — говорит ведущий аналитик банка «Российский Капитал» Анастасия Соснова.