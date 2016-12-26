Росгосстрах Банк изменил ставки по трем вкладам. «Госстраховский» (от 5 тыс. рублей) открывается под 7—8,2% (ранее — под 7—8%), а «Госстраховский VIP» (от 1 млн рублей) — под 7,1—8,3% годовых (прежде — под 7,1—8,1%).

Срок депозитов — от 91 до 732 дней. Пополнение не предусмотрено. Проценты выплачиваются в конце срока.

Доходность «Накопительного» (от 100 долларов или евро на 367 дней) в долларах составит 1,5% (вместо 1,7%), в евро — 0,4% годовых (до этого — 0,7%).

Вклад можно пополнять. Проценты выплачиваются ежемесячно.

Росгосстрах Банк
ПАО «Росгосстрах Банк» (ПАО «РГС Банк») — крупный по размеру активов столичный банк. Основные направления деятельности — обслуживание и кредитование юридических и физических лиц, привлечение средств населения во вклады, а также операции на денежном и долговом рынках. Крупнейшим источником финансирования деятельности выступают вклады физических лиц, формирующие почти половину пассивов.
Согласно раскрываемой информации, основным конечным бенефициаром банка выступает Сергей Хачатуров, контролирующий с партнерами (Алхас Сангулия и гражданка Кипра Марианна Карамалли) через различные юридические лица группы «Росгосстрах» 74,6% акций банка. В числе других акционеров банка Ирина Дюбкова (13,92%), гражданка Кипра Мария Димитриу (10,21%) и Лаура Андриясова (1,299%). Доля в 0,01% акций распределена между миноритарриями.


По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года нетто-активы банка — 155,93 млрд рублей (49-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 20,95 млрд, кредитный портфель — 40,78 млрд, обязательства перед населением — 67,10 млрд.