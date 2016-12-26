Росгосстрах Банк изменил ставки по трем вкладам. «Госстраховский» (от 5 тыс. рублей) открывается под 7—8,2% (ранее — под 7—8%), а «Госстраховский VIP» (от 1 млн рублей) — под 7,1—8,3% годовых (прежде — под 7,1—8,1%).

Срок депозитов — от 91 до 732 дней. Пополнение не предусмотрено. Проценты выплачиваются в конце срока.

Доходность «Накопительного» (от 100 долларов или евро на 367 дней) в долларах составит 1,5% (вместо 1,7%), в евро — 0,4% годовых (до этого — 0,7%).

Вклад можно пополнять. Проценты выплачиваются ежемесячно.