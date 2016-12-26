Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в понедельник потерял 7 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:14 мск 60,97 рубля, курс евро увеличился на 2 копейки, до 63,82 рубля, следует из данных на сайте биржи.

Сегодняшний день на рынке будет невыразительным, многие биржи не работают из-за празднования Рождества у католиков, так что рассчитывать на сильные движения не приходится, отмечает аналитик TeleTrade Анастасия Игнатенко. В целом, по ее словам, последняя неделя года начинается позитивно для рубля.

«Нефтяные котировки опять обошли стороной информацию о том, что общее число буровых установок на неделе, закончившейся 23 декабря, выросло на 16 единиц (до 653 штук). Но если вы откроете графики марок Brent и WTI, то увидите, что за последние три недели их ценники особо не изменились», — комментирует эксперт. По ее словам, рост рубля происходит с некоторым опозданием, также на 26-е и 28-е числа попадают крупные налоговые выплаты, которые также поддержат национальную валюту.

Курсы доллара и евро в понедельник упадут до 60,6 рубля и 63,5 рубля соответственно, прогнозирует аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов.

Впрочем, на этой неделе инвесторы могут предпочесть доллары рублю на фоне снижения аппетита к риску и приближения длинных новогодних праздников, не исключает главный аналитик банка «Глобэкс» Виктор Веселов.

