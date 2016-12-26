Совет директоров Банка России вновь сохранил ключевую ставку на уровне 10% годовых. Регулятор еще осенью предупреждал, что примет такое решение. Как говорится, «стабильность — признак мастерства». Вот только хотим ли мы такую «стабильность» российской экономики, которую сейчас наблюдаем?