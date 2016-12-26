Банк России принял во внимание предложения лизинговых компаний при подготовке проекта поправок и новаций в федеральное законодательство с целью реформирования рынка лизинга. Введение саморегулирования для лизинговых компаний и другие новации обсуждались на специальной встрече регулятора с участниками рынка.

Как сообщает Центробанк, в ближайшее время рынок лизинга ожидает реформа, которая изменит его структуру и регулирование. «Конечная цель — формирование благоприятной бизнес-среды, способствующей инвестициям и экономическому росту. В ходе реформы предполагается сформировать полноценную нормативно-правовую основу деятельности лизингодателей, обеспечить защиту их имущественных интересов, повысить прозрачность лизинговой деятельности за счет применения международных стандартов финансового учета и отчетности, а также внедрить на этом рынке общие стандарты, которые приведут к частичной унификации лизинговой деятельности и позволят минимизировать риски», — говорится в релизе.

Предполагается, что со следующего года лизинговые компании получат статус некредитных финансовых организаций. По аналогии с другими участниками финансового рынка планируется законодательно утвердить отличительные признаки, по которым компания сможет считаться лизинговой и предлагать клиентам лизинговые продукты: она должна быть юридическим лицом — резидентом Российской Федерации, входить в реестр лизинговых компаний, состоять в саморегулируемой организации, иметь слово «лизинг» или производные от него в своем названии, а также располагать минимальным размером собственных средств. Лизинг должен быть основным видом деятельности, другие виды деятельности на финансовых рынках не допускаются. Помимо аренды и финансового лизинга к лизинговой деятельности могут быть отнесены взыскание и перепродажа лизингового имущества, краткосрочное финансирование клиентов, размещение активов в финансовые инструменты и некоторые другие виды деятельности.

«Финансовые проблемы ряда крупных игроков рынка лизинга, а также формирование «мыльных пузырей» под влиянием избыточного предложения лизинга в недавнем прошлом на ряде рынков выявили вопросы, которые необходимо решать», — заявил советник первого заместителя председателя Банка России Сергей Моисеев.

Банк России намерен оказать методическую и консультативную поддержку участникам рынка для создания СРО. На нее будут возложены обязанности по ведению реестра компаний, разработке отраслевых стандартов и контролю за их выполнением.



Реформа должна привести к повышению роли лизинга в модернизации российской экономики, удешевлению финансирования лизинговых компаний и снижению стоимости лизинга для нефинансового сектора, рассчитывают в Центробанке.