Московский филиал банка «Енисей» уменьшил ставки по вкладам в рублях.

«Енисей» (на шесть месяцев или один год) привлекается под 8,9—9% (ранее — под 9,2—9,3%), «Капитал» — под 8,4—9% (прежде — под 9—9,3%), а «Комфортный» — под 6,9—7,5% годовых (до этого — под 7,5—8,3%). Выплата процентов производится в конце срока договора.

«Заслуженный возраст» размещается под 7,9—8,5% (вместо 8—8,5%), а «Постоянный доход» — под 7,8—8,4% годовых (прежде — под 8,5—8,7%). Проценты ежемесячно выплачиваются либо капитализируются.

Все депозиты, за исключением «Енисея», можно оформить на срок от одного месяца до двух лет.

Минимальная сумма первоначального взноса для всех вкладов установлена в размере 10 тыс. рублей.

Пополнение предусмотрено для «Капитала», «Комфортного» и «Заслуженного возраста».

Прекращено оформление депозита «Снеговик».