Анкор Банк (Казань) ввел вклад «Анкор — Зимняя сюита».
Депозит доступен на один год под 8,17% в рублях и 0,77% в долларах и евро. Минимальная сумма — 20 тыс. рублей, 500 долларов/евро. Прием дополнительных взносов не предусмотрен. Расходные операции допускаются по истечении 181 дня после оформления договора. Проценты выплачиваются ежемесячно на текущий счет.
«При досрочном расторжении со 181-го дня проценты в рублях выплачиваются по ставке 8% годовых, в валюте — по ставке вклада до востребования», — уточняет эксперт по вкладам Банки.ру Елена Соловьева.
АО «Анкор Банк Сбережений» — небольшой по размеру активов региональный банк (Казань), занимающий достаточно стабильные позиции среди банков домашнего региона. Ключевыми направлениями деятельности являются обслуживание и кредитование юридических лиц, в том числе предприятий малого и среднего бизнеса, привлечение средств граждан во вклады. Основным источником фондирования являются средства физических лиц.
На текущий момент бенефициарами банка являются известный российский предприниматель, член политсовета партии «Единая Россия», председатель совета директоров банка Андрей Коркунов (49,79%), член совета директоров Вадим Федоров (23,26%), Евгений Макей (11,95%), сын известного государственного деятеля Павла Астахова Антон Астахов (9,00%), Борис Бычинский (3,50%), известный в Татарстане предприниматель Павел Сигал (1,02%) и миноритарии (1,48%).
По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года нетто-активы банка — 8,49 млрд рублей (241-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,45 млрд, кредитный портфель — 3,86 млрд, обязательства перед населением — 4,93 млрд.