Анкор Банк (Казань) ввел вклад «Анкор — Зимняя сюита».

Депозит доступен на один год под 8,17% в рублях и 0,77% в долларах и евро. Минимальная сумма — 20 тыс. рублей, 500 долларов/евро. Прием дополнительных взносов не предусмотрен. Расходные операции допускаются по истечении 181 дня после оформления договора. Проценты выплачиваются ежемесячно на текущий счет.



«При досрочном расторжении со 181-го дня проценты в рублях выплачиваются по ставке 8% годовых, в валюте — по ставке вклада до востребования», — уточняет эксперт по вкладам Банки.ру Елена Соловьева.