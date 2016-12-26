Банк «Нефтяной Альянс» ввел два новых вклада в долларах и евро. Депозит «Стратег» открывается на 91 и 180 дней. Доходность в долларах составит 1% и 1,7%, в евро — 0,75% и 1,1% годовых соответственно. Проценты выплачиваются в конце срока.

«Престиж» оформляется на 360 дней. В долларах процентная ставка составляет 2,1%, в евро — 1,5% годовых.

Проценты выплачиваются ежемесячно.

«Минимальная сумма депозитов — 50 тысяч долларов или евро. Дополнительные взносы, расходные операции и пролонгация не предусмотрены. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования», — говорит эксперт Банки.ру Нелли Кучихина.