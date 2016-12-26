Банк «Нефтяной Альянс» ввел два новых вклада в долларах и евро. Депозит «Стратег» открывается на 91 и 180 дней. Доходность в долларах составит 1% и 1,7%, в евро — 0,75% и 1,1% годовых соответственно. Проценты выплачиваются в конце срока.

«Престиж» оформляется на 360 дней. В долларах процентная ставка составляет 2,1%, в евро — 1,5% годовых.

Проценты выплачиваются ежемесячно.

«Минимальная сумма депозитов — 50 тысяч долларов или евро. Дополнительные взносы, расходные операции и пролонгация не предусмотрены. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования», — говорит эксперт Банки.ру Нелли Кучихина.

Нефтяной Альянс ПАО «КБ «Нефтяной Альянс» — небольшой по размеру активов столичный банк, ориентированный на расчетно-кассовое обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства, операции на валютном рынке и фондовых биржах, привлечение средств граждан во вклады. Основными источниками фондирования выступают средства физических и юридических лиц.

В настоящее время бенефициарами банка являются его топ-менеджеры, а также ряд других физических лиц, владеющих пакетами акций опосредованно через компании и напрямую. Так, председатель совета директоров банка и совладелец инвестиционно-строительного холдинга «Империо Групп» Кирилл Жихарев контролирует 13,39% акций, его отец — член совета директоров Леонид Краснянский — 15,93%, член совета директоров Валентин Бобырев — 21,48%, Елена Круглова — 14,07%, Юлия Путятина и Дмитрий Кленов — по 7,41%. Член совета директоров и председатель правления Олег Григор владеет пакетом в 6,20% акций, Григорий Пирумов и его дочь Карина Пирумова совместно через ЗАО «Русский Дом Недвижимости» — 6,20%. Также акционерами банка выступают Александр Гаврилов (4,22% через ЗАО «КФ «Старая Тула») и Алексей Преображенский (3,70%).


По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года нетто-активы банка — 10,59 млрд рублей (219-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,77 млрд, кредитный портфель — 7,76 млрд, обязательства перед населением — 4,06 млрд.