Банки будут запрашивать у мобильных операторов сведения, менял ли тот или иной клиент сим-карту. Такая схема взаимодействия была одобрена на недавней закрытой встрече с участием представителей Центробанка, Минкомсвязи и кредитных организаций. Стороны договорились о разработке правовой базы для этой системы, пишут «Известия».

Цель новации — противостоять мошенничеству, когда злоумышленники меняют сим-карту клиента для доступа к его онлайн-счетам. «Этому виду мошенничества возможно противостоять за счет обмена между оператором связи и кредитной организацией информацией, не содержащей персональных данных, — пояснили в ЦБ. — Участники обсуждения рассмотрели вариант обмена информацией о замене сим-карты, при котором банк запрашивает у оператора, менял ли он карту клиенту или нет. Для Центробанка является важным моментом возможность равного доступа к информации всех участников финансовой сферы, которые могут столкнуться с таким видом мошенничества. Это позволит защитить права клиентов».

В пресс-службе ЦБ также отметили, что на встрече все стороны подтвердили, что для реализации подобной схемы необходимы технические доработки со стороны операторов связи. Кроме того, достигнута и договоренность о проработке правовых вопросов для реализации предложения, указали представители регулятора.

Такое взаимодействие банков с операторами, возможно, будет осуществляться на коммерческой основе, рассказал газете один из участников встречи. Кроме того, пояснил он, технология может применяться и при работе банков с проблемными заемщиками.

По мнению экспертов, схема такого взаимодействия банков с мобильными операторами может стать альтернативой единой базе сотовых номеров россиян и будет выгодной для всех участников обмена.