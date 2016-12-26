Хоум Кредит Банк провел опрос среди своих клиентов об их финансовом положении и новогодних подарках. Практически половина респондентов (45,8%) оценили уходящий год как более удачный в финансовом плане, чем 2015-й.

Оценки мужчин оказались более оптимистичными (48,3%) по сравнению с оценками женщин (44,2%). Наиболее очевидны позитивные изменения 2016 года для молодых людей в возрасте от 25 до 35 лет (60,3%). Самыми негативными оказались оценки людей в возрасте 46—55 лет (всего 33,3% считают, что этот год был лучше прошлого). Более позитивно настроены жители Дальнего Востока (59,3%), Сибири (54,3%) и юга России (51,9%).

Самыми значимыми положительными изменениями этого года можно назвать рост доходов семьи (23,4%) и рост доступности банковских кредитов (10,7%). Незначительная часть респондентов отметила, что цены на потребительские товары росли не так сильно, как в прошлом году (всего 4,2%), а также — стабильность курса рубля (3,7%).

Подавляющее большинство людей, принявших участие в опросе, собираются в этом году покупать новогодние подарки (98,7%), причем 38,7% планируют потратить на них большую сумму, чем в прошлом году. Около 10% опрошенных не исключили для себя возможность получения банковского кредита для приобретения новогодних подарков.



В опросе приняли участие 542 человека в возрасте от 25 до 77 лет. Среди них было 337 женщин и 205 мужчин. Были опрошены клиенты всех дирекций банка.

