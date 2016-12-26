Платежная система «Золотая корона» сообщает о новом участнике — Трансстройбанке. Услуга международных денежных переводов «Золотая корона» доступна в 15 его офисах, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Казани, Калининграде, Липецке, Перми, Туапсе, Нижнем Новгороде.
Клиенты Трансстройбанка могут воспользоваться системой «Золотая корона» для отправки и получения денежных переводов по трансграничным коридорам, объединяющим 32 страны мира. При этом отправитель имеет возможность выбрать валюту, удобную для получателя: рубли РФ, доллары США или одну из национальных валют стран СНГ, доступных в сервисе.
Тариф на переводы по России составляет 1%, но не более 1 тыс. рублей. По переводам «Золотая корона» в страны ближнего и дальнего зарубежья в Трансстройбанке действует специальное предложение — «Тариф 0%»: комиссия отсутствует для валютных переводов, оплачиваемых в рублях по курсу системы на момент отправки.
АО «АКБ «Трансстройбанк» — небольшой по основным показателям деятельности столичный финансовый институт. После 1998 года банк входил в холдинг Балтийской строительной компании, где занимался проектами, связанными в основном с железнодорожной и автодорожной сферами. В мае 2006 года произошла смена акционеров, с тех пор приоритетными клиентскими сегментами банк называет строительную отрасль, недвижимость и гостиничный бизнес.
На текущий момент основным акционером является президент, член совета директоров банка Петр Читипаховян, владеющий пакетом в 85,22% акций. Миноритарные доли принадлежат вице-президенту, председателю совета директоров Граату Арзуманяну (8,02%), вице-президенту по строительному комплексу ОАО «РЖД» Олегу Тони (3,22%), заместителю председателя совета директоров Андрею Патронову (1,54%), сыну основного акционера банка, председателю правления Степану Читипаховяну (0,29%), супруге Граата Арзуманяна Ирине Степняковой (0,13%), а также миноритариям (1,57%).
По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года нетто-активы банка — 8,27 млрд рублей (243-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,24 млрд, кредитный портфель — 5,40 млрд, обязательства перед населением — 3,36 млрд.