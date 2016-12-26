Платежная система «Золотая корона» сообщает о новом участнике — Трансстройбанке. Услуга международных денежных переводов «Золотая корона» доступна в 15 его офисах, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Казани, Калининграде, Липецке, Перми, Туапсе, Нижнем Новгороде.

Клиенты Трансстройбанка могут воспользоваться системой «Золотая корона» для отправки и получения денежных переводов по трансграничным коридорам, объединяющим 32 страны мира. При этом отправитель имеет возможность выбрать валюту, удобную для получателя: рубли РФ, доллары США или одну из национальных валют стран СНГ, доступных в сервисе.



Тариф на переводы по России составляет 1%, но не более 1 тыс. рублей. По переводам «Золотая корона» в страны ближнего и дальнего зарубежья в Трансстройбанке действует специальное предложение — «Тариф 0%»: комиссия отсутствует для валютных переводов, оплачиваемых в рублях по курсу системы на момент отправки.