Главным событием уходящего года в стране более 40% россиян назвали кризис, рост цен и в целом тяжелую экономическую ситуацию. Об этом свидетельствуют данные декабрьского опроса исследовательского холдинга «Ромир».

Согласно опросу, год россиянам запомнился в основном негативными событиями. В частности, каждый четвертый респондент (25%) назвал главным событием года кризис в стране, еще 17% россиян год запомнился ростом цен и высокой инфляцией. В целом, указывают в «Ромире», 2016 год ассоциируется с тяжелой экономической ситуацией в стране для 42% респондентов. При этом в прошлом году о кризисе и девальвации рубля говорили только 9% респондентов, напоминают эксперты.

Остальные события вызвали более спокойную реакцию россиян. Так, снижение цен на нефть в течение всего года назвали важным событием 6% участников опроса.

«Символом уходящего года для наших соотечественников стал кризис. Тяжелая экономическая ситуация в стране затмила для россиян все остальные события, как внутри России, так и за ее пределами. Остается только надеяться, что новый год принесет перемены к лучшему», — резюмируют аналитики.