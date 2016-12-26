В Visa QIWI Wallet усовершенствован сервис денежных переводов, зачисляемых на банковские счета физических и юридических лиц, открытых в банках разных стран мира. Кроме того, повышены максимальные лимиты на однократные денежные переводы, говорится в сообщении сервиса.

«В Visa QIWI Wallet повышены максимальные лимиты на однократные денежные переводы, зачисляемые на счета физических и юридических лиц, открытых в любом банке ЕС, США, Канады, Вьетнама, Турции, ОАЭ, Таиланда, Австралии, Новой Зеландии, Сингапура, Гонконга и Малайзии (сервис «Contact-счет»)», — сообщается в релизе компании.

Так, пользователи, прошедшие упрощенную идентификацию, могут отправлять за один раз перевод на сумму до 60 тыс. рублей, а полностью идентифицированные владельцы аккаунтов — до 100 тыс. рублей.

Кроме того, установлена единая комиссия за оказание услуги независимо от валюты — 250 рублей плюс 2% от суммы перевода, что на 60% ниже ранее действовавших комиссий.

Переводы на счета в иностранных банках осуществляются в долларах и евро по курсу платежной системы Contact. Срок зачисления денежных средств на счет — от 12 до 48 часов в зависимости от времени отправки и страны.

Чтобы воспользоваться услугой, в списке провайдеров или в категории «Денежные переводы» необходимо выбрать «На банковский счет за рубежом», ввести данные отправителя и получателя, SWIFT BIC банка и номер счета (IBAN), на который поступят денежные средства. Дополнительно при переводе на счет юрлица нужно указать название компании и назначение перевода.