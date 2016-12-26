Предприниматели, которые добились успеха в торговой отрасли, строят планы по созданию новых производств. Такой тренд наметился в сфере малого и среднего предпринимательства, рассказала председатель правления Юниаструм Банка Алла Цытович в программе «Первые лица» портала Банки.ру.



«То, что мы видим сейчас среди наших клиентов: те, кто успешно реализовал себя в самых популярных отраслях оптово-розничной торговли, сейчас уже задумываются над производством. Производство продуктов питания, сельскохозяйственное производство, другие отрасли импортозамещения», — уточнила она.

Еще одно модное направление, по ее словам, — местный локальный туризм. «Модное не потому, что модно, а потому что реально востребовано на рынке. Очень много интересных объектов, которые можно использовать для этого», — отметила Алла Цытович.

О том, что сейчас нужно бизнесу для роста и развития и на какие программы поддержки могут рассчитывать предприниматели, смотрите в программе «Первые лица» портала Банки.ру.