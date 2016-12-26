Предприниматели, которые добились успеха в торговой отрасли, строят планы по созданию новых производств. Такой тренд наметился в сфере малого и среднего предпринимательства, рассказала председатель правления Юниаструм Банка Алла Цытович в программе «Первые лица» портала Банки.ру.
«То, что мы видим сейчас среди наших клиентов: те, кто успешно реализовал себя в самых популярных отраслях оптово-розничной торговли, сейчас уже задумываются над производством. Производство продуктов питания, сельскохозяйственное производство, другие отрасли импортозамещения», — уточнила она.
Еще одно модное направление, по ее словам, — местный локальный туризм. «Модное не потому, что модно, а потому что реально востребовано на рынке. Очень много интересных объектов, которые можно использовать для этого», — отметила Алла Цытович.
О том, что сейчас нужно бизнесу для роста и развития и на какие программы поддержки могут рассчитывать предприниматели, смотрите в программе «Первые лица» портала Банки.ру.
ООО «КБ «Юниаструм Банк» — средний по размеру активов универсальный банк, располагающий широкой сетью подразделений. Основные направления деятельности — кредитование и расчетно-кассовое обслуживание компаний и организаций, предприятий малого бизнеса, привлечение средств населения во вклады. Основным бенефициаром банка выступает предприниматель Артем Аветисян (80,02%).
На текущий момент члену совета директоров, президенту банка Артему Аветисяну принадлежит 80,02% акций Юниаструм Банка, пакетами по 9,99% владеют член совета директоров Шерзод Юсупов и Юрий Данилов.
По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года нетто-активы банка — 108,82 млрд рублей (63-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 12,76 млрд, кредитный портфель — 47,51 млрд, обязательства перед населением — 68,81 млрд.