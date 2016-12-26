На портале Банки.ру в разделе «Мобильная связь и Интернет» запущен сервис «Вопрос-ответ». Здесь можно задать любой вопрос, связанный с мобильной связью, Интернетом и телевидением.

Вопрос специалисту можно сформулировать в специальной онлайн-форме. Для этого необходимо зайти на страницу, нажать кнопку «Задать вопрос» и изложить его суть. Вопрос будет направлен эксперту в области телекоммуникаций, который даст на него ответ в краткие сроки.

Раздел модерируется сотрудниками Банки.ру: на вопросы отвечают руководитель направления «Мобильная связь и Интернет» Антонина Самсонова и ведущий специалист сектора обработки запросов компании NetByNet Сергей Молодцов. Со временем список экспертов будет расширяться.