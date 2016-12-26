Средний срок ипотечного кредита на 1 декабря составил 14,7 года, увеличившись на 2,5% (или на 4,4 месяца) по сравнению с аналогичным показателем начала года (14,3 года на 1 января 2016-го). Таковы данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Стоит отметить, что самый «длинный» средний срок ипотечного кредита и самая высокая динамика его роста в 2016 году были отмечены в сегменте заемщиков в возрасте моложе 25 лет — 16 лет и 4,8% (или 8,8 месяца). В свою очередь, худшая динамика среднего срока ипотечного кредита была продемонстрирована в сегменте заемщиков в возрасте старше 60 лет (минус 1,8%, или на 1,9 месяца меньше, чем по состоянию на 1 января 2016-го). В этом же возрасте зафиксирован и самый «короткий» срок ипотечного кредита — 8,3 года (8,5 года на 1 января).

Самые «большие» значения среднего срока ипотечного кредита в регионах РФ зафиксированы в Ханты-Мансийском АО (18,1 года), Астраханской области (16,9 года), Рязанской области (16,8 года) и Краснодарском крае (16,7 года), а самые «маленькие» — в Чеченской Республике (13,6 года), Волгоградской и Белгородской областях (13,6 и 13,6 года соответственно). В свою очередь, самая высокая динамика роста среднего срока ипотечного кредита за 11 месяцев 2016 года отмечена в Камчатском крае (плюс 6,6%), Краснодарском крае (плюс 5,7%), Республике Мордовия (плюс 5,1%) и Орловской области (плюс 5%). Отрицательную динамику данного показателя продемонстрировали два субъекта Федерации — Владимирская область (минус 2,6%) и Республика Татарстан (минус 0,5%).

«Рост среднего срока ипотечного кредита в 2016 году свидетельствует о том, что и заемщики, и кредиторы с оптимизмом смотрят как на будущее частных экономик граждан, так и на экономические перспективы государства, — говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин. — Характерно, что наиболее динамично увеличивается значение данного показателя в сегменте самых молодых заемщиков — тех граждан, которые в ближайшие десятилетия будут составлять основу экономически активного населения страны».