На торгах Московской биржи стоимость обыкновенных акций «Мечела» достигла 190,78 рубля за бумагу (плюс 7,54% к предыдущей цене закрытия). С открытия торгов максимальная цена акции сегодня доходила до 191,4 рубля.



Привилегированные бумаги «Мечела» также растут. К 11:37 мск они торговались по цене 145,5 рубля за акцию (плюс 4,86% к предыдущей цене закрытия).

В понедельник стало известно, что «Мечел» договорился с ВТБ о пролонгации срока погашения долга (74,84 млрд рублей) до апреля 2022 года. Также будут изменены процентная ставка по кредитному соглашению и обеспечение, говорится в материалах компании.

Помимо ВТБ основными кредиторами «Мечела» являются также Сбербанк и Газпромбанк. На долю госбанков приходится 69% задолженности металлургической компании, план реструктуризации согласован. Общая сумма долга составляет 479 млрд рублей.