Банк «Холмск» понизил ставки по вкладам в рублях.

«Классический» (от 3 тыс. рублей на 31, 70, 100, 185, 270, 370, 550 или 740 дней) принимается под 5,4—8,1% годовых (ранее — под 6—8,8%). Выплата процентов производится по окончании срока действия договора.

«VIP» (от 1,4 млн рублей на один или полтора года) размещается под 8,4—8,5% (прежде — под 9,3—9,4%), «Хороший выбор» (от 1 млн рублей на 1 100 дней) — под 8,2% (до этого — под 8,9%), а «Морской бриз» (от 700 тыс. рублей на шесть месяцев, один или полтора года) — под 7,8—8,2% годовых (вместо 8,5—8,9%).

«Выгодный» (от 10 тыс. рублей на 1 100 дней) оформляется под 6—8% (ранее — под 6,6—8,8%), а «Пенсионный» (от 50 тыс. рублей на три года) — под 7,7% годовых (прежде — под 8,4%).

Проценты по пяти вышеуказанным депозитам выплачиваются ежемесячно на отдельный счет.

Все вклады можно пополнять, за исключением «Хорошего выбора».