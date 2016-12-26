Банк «Холмск» понизил ставки по вкладам в рублях.

«Классический» (от 3 тыс. рублей на 31, 70, 100, 185, 270, 370, 550 или 740 дней) принимается под 5,4—8,1% годовых (ранее — под 6—8,8%). Выплата процентов производится по окончании срока действия договора.

«VIP» (от 1,4 млн рублей на один или полтора года) размещается под 8,4—8,5% (прежде — под 9,3—9,4%), «Хороший выбор» (от 1 млн рублей на 1 100 дней) — под 8,2% (до этого — под 8,9%), а «Морской бриз» (от 700 тыс. рублей на шесть месяцев, один или полтора года) — под 7,8—8,2% годовых (вместо 8,5—8,9%).

«Выгодный» (от 10 тыс. рублей на 1 100 дней) оформляется под 6—8% (ранее — под 6,6—8,8%), а «Пенсионный» (от 50 тыс. рублей на три года) — под 7,7% годовых (прежде — под 8,4%).

Проценты по пяти вышеуказанным депозитам выплачиваются ежемесячно на отдельный счет.

Все вклады можно пополнять, за исключением «Хорошего выбора».

Холмск ЗАО «АКБ «Холмск» — небольшой региональный банк со слабо развитой сетью подразделений, представленной в границах Сахалинской области и Приморского края. Основные направления деятельности — обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, привлечение средств населения во вклады.
На сегодняшний день бывший мэр Холмска, член совета директоров банка Аркадий Кукин совместно с сыновьями Вячеславом (входит в состав совета директоров) и Евгением Кукиными владеют 36,11% акций общества. Члену совета директоров Валерию Веселову принадлежит 10,98%. Член совета директоров Александр Мацук с сыном Дмитрием Мацуком совместно владеют 7,56% акций, Людмила Кожемякина — 7,18%, ОАО «Сахалинское морское пароходство» — 6,13%. Председатель совета директоров Раиса Конева контролирует 5,92%, Александр Ким — 5,76%, Якуп Алегедпинов и его сын Михаил Алегедпинов совместно владеют 4,98% акций общества, Борис Мельников — 1,65%, Игорь Илюшин — 1,44%, ЗАО «СК «Акомс» — 1,08%, Анатолий Аксенов — 1,07%, ЗАО «Холмсккомбанк» — 0,95%, «Адамант Холдингс Лимитед» — 0,67%, Людмила Романовская — 0,27%, Владимир Никулин — 0,22%, Михаил Романовский, член совета директоров Александр Матвеев и Валерий Шубин — по 0,01%. На миноритариев приходится 7,45% акций банка.


По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года нетто-активы банка — 1,64 млрд рублей (469-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,32 млрд, кредитный портфель — 0,52 млрд, обязательства перед населением — 0,77 млрд.