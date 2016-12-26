Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в банках «Пушкино» и «Универсалтраст», подало заявления о привлечении лиц, контролировавших эти банки, к материальной ответственности. Сообщения об этом АСВ опубликовало в понедельник, 26 декабря, в соответствии с требованиями федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

В частности, 24 ноября 2016 года в Арбитражный суд Московской области было подано заявление о привлечении к субсидиарной ответственности в размере 14 млрд 774,565 млн рублей следующих лиц, контролировавших банк «Пушкино»: Алексея Алякина, Кирилла Никулина, Павла Чернявского, Алексея Ращупкина, Максима Красникова, Алексея Коробицина, Вадима Нарчиса, Ильи Морозовского, Максима Матюшенко, Эдуарда Пичугина, Олега Голикова и Александра Кабанова.

Напомним, банк «Пушкино» лишился лицензии 30 сентября 2013-го, а 3 декабря того же года (дата объявления резолютивной части — 26 ноября) был признан банкротом.

Как сообщалось, банк «Пушкино» до февраля 2013 года связывали с бизнесменом Алякиным, известным также по несостоявшейся сделке по покупке компании Potok (ранее Mirax) у Сергея Полонского. Алякин вышел из капитала банка в начале 2013 года, а через несколько месяцев пакет в 19,1% акций «Пушкино» приобрел адвокат Александр Добровинский.

Индивидуальный предприниматель Алякин в начале этого года был признан банкротом. До этого, в октябре 2013-го, Арбитражный суд Москвы ввел процедуру наблюдения в отношении Алякина, удовлетворив его собственное заявление о несостоятельности. В мае этого года стало известно, что среди кредиторов Алякина неожиданно появилась его бывшая жена с требованием погасить задолженность по алиментам на сумму 1,037 млрд рублей. «Ведомости» писали, что если суд примет ее требование, другие кредиторы могут остаться фактически ни с чем. При этом газета приводила мнение экспертов о том, что из-за величины алиментов нельзя исключить попытку должника вывести активы с помощью бывшей супруги.

Газета «Коммерсант» в октябре 2015 года сообщала об объявлении Алякина в федеральный розыск по заочному обвинению в организации многомиллионных хищений из банка «Пушкино». В материале, опубликованном в апреле-2016, это же издание упоминало, что Алякин находится за границей и в конце прошлого года Тверской райсуд Москвы санкционировал заочный арест бизнесмена для его розыска по линии Интерпола.

АСВ сегодня также сообщает о подаче 16 декабря 2016 года в Арбитражный суд Москвы заявления о привлечении контролировавших КБ «Универсалтраст» лиц к ответственности в виде возмещения убытков. Игорь Петров, Андрей Огиренко, Виктор Чапча, Александр Томбак и Анатолий Яковенко должны, согласно иску, возместить банку убытки в общем размере 145,371 млн рублей.



«Универсалтраст» лишился лицензии 13 апреля 2012 года. Банк был признан банкротом 19 декабря 2013-го. В августе 2014-го изначально назначенный конкурсным управляющим Петр Райзман отстранен от исполнения обязанностей, функции конкурсного управляющего возложены на АСВ, следует из сообщения агентства.