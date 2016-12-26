Банк Казани с 26 декабря предлагает открыть вклад «Мандариновый».
Минимальная сумма — 5 тыс. рублей. Депозит открывается на три месяца под 8%, на полгода — под 9% годовых. Проценты ежемесячно капитализируются или выплачиваются.
Дополнительные взносы в сумме от 500 рублей во вклады, открытые на три месяца, можно вносить в течение первого месяца, в размещенные на полгода — в течение трех месяцев после открытия. Расходные операции не предусмотрены.
«При досрочном расторжении договора проценты пересчитываются по ставке вклада до востребования. Автоматическая пролонгация осуществляется на условиях вклада «Городской стабильный», — уточняет эксперт по вкладам Банки.ру Елена Соловьева.
По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года нетто-активы банка — 13,98 млрд рублей (198-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,67 млрд, кредитный портфель — 8,72 млрд, обязательства перед населением — 6,21 млрд.