Банк России 26 декабря выпускает в обращение девять памятных монет из драгоценных металлов, а также новую монету из недрагоценного металла в рамках эмиссионной программы. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В частности, тиражом до 500 тыс. штук выпускается памятная серебряная монета номиналом 3 рубля «Георгий Победоносец». На ее оборотной стороне расположено рельефное изображение Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем змея.

В серии «Выдающиеся личности России» выпускаются памятные серебряные монеты номиналом 2 рубля, посвященные 100-летию со дня рождения музыканта Эмиля Гилельса и 130-летию со дня рождения поэта Габдуллы Тукая. На оборотной стороне первой монеты изображен портрет Гилельса на фоне стилизованного фрагмента рояля. Тираж этой монеты составит 2 тыс. штук. На оборотной стороне второй монеты, тираж которой составит 3 тыс. штук, размещены портрет татарского народного поэта Тукая, рельефные изображения вида деревни — родины поэта (Кушлавыч Казанского уезда Казанской губернии. — Прим. Банки.ру), птиц и книг.

Еще одна памятная серебряная монета номиналом 3 рубля посвящена 1000-летию «Русской Правды». На ее обороте можно увидеть изображение фрагмента памятника «Тысячелетие России» в Великом Новгороде на фоне страницы из Синодального списка «Русской Правды». Тираж монеты — 3 тыс. штук.

Также выпускаются в обращение памятные серебряные монеты номиналом 3 и 25 рублей (последняя — в обычном и специальном исполнении) на тему «Ювелирное искусство в России». На оборотной стороне трехрублевой монеты и монеты в 25 рублей в обычном исполнении расположено рельефное изображение скульптурной композиции «Тройка» ювелирной фирмы «Сазиков» на фоне другого изделия фирмы — чернильного прибора. На обороте 25-рублевой монеты в специальном исполнении то же изображение выполнено в технике цветной эмали. Тираж серебряной монеты номиналом 3 рубля — 3 тыс. штук, серебряной монеты номиналом 25 рублей — 850 штук в обычном исполнении и 150 штук в специальном.

В честь 150-летия основания Русского исторического общества выпускаются памятные монеты номиналом 3 рубля (серебряная) и 50 рублей (золотая), а также монета из недрагоценного металла номиналом 5 рублей, которая выйдет в рамках эмиссионной программы.

На оборотной стороне трехрублевой серебряной монеты можно увидеть изображение первого председателя Русского исторического общества князя Петра Вяземского на фоне Ново-Михайловского дворца в Санкт-Петербурге и свитка. Ее тираж — 3 тыс. штук. Оборотную сторону золотой 50-рублевой монеты украшает изображение скульптуры Марка Антокольского «Нестор-летописец». Тираж этой монеты — 1 тыс. штук.



Пятирублевая монета из недрагоценного металла выйдет тиражом до 5 млн штук. На ее оборотной стороне расположено рельефное изображение памятника Минину и Пожарскому в Москве.



