Хакасский Муниципальный Банк предлагает оформить кредитные карты, выпускаемые в категориях MasterCard Maestro и MasterCard Standard. Процентная ставка составит 26% годовых.

Плата за выпуск отсутствует. Стоимость годового обслуживания по «стандартной» карте — 500 рублей, по карте Maestro обслуживание бесплатное. Кредитный лимит предоставляется в размере до 200 тыс. рублей. Предусмотрен грейс-период длительностью до 60 дней, который распространяется только на безналичные операции. Снять наличные средства в банкоматах кредитной организации можно бесплатно, в терминалах других банков на территории РФ — с комиссией в 1%, но не менее 100 рублей, за пределами РФ — 1,25%, минимум 120 рублей. Снятие денежных средств в ПВН банка и сторонних кредитных организаций не осуществляется.

«Стоит отметить, что обязательным ежемесячным платежом по картам является только погашение процентов. Основной долг погашается в течение последних 12 месяцев действия договора. К главным преимуществам продукта можно отнести невысокую процентную ставку», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Полина Прасковина.



Указанные условия и ставки действуют для новых заемщиков банка, то есть для тех, кто не относится к льготным категориям (зарплатным и корпоративным клиентам, заемщикам с положительной кредитной историей в данном банке, вкладчикам и т. п.).