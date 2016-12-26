Хакасский Муниципальный Банк предлагает оформить кредитные карты, выпускаемые в категориях MasterCard Maestro и MasterCard Standard. Процентная ставка составит 26% годовых.

Плата за выпуск отсутствует. Стоимость годового обслуживания по «стандартной» карте — 500 рублей, по карте Maestro обслуживание бесплатное. Кредитный лимит предоставляется в размере до 200 тыс. рублей. Предусмотрен грейс-период длительностью до 60 дней, который распространяется только на безналичные операции. Снять наличные средства в банкоматах кредитной организации можно бесплатно, в терминалах других банков на территории РФ — с комиссией в 1%, но не менее 100 рублей, за пределами РФ — 1,25%, минимум 120 рублей. Снятие денежных средств в ПВН банка и сторонних кредитных организаций не осуществляется.

«Стоит отметить, что обязательным ежемесячным платежом по картам является только погашение процентов. Основной долг погашается в течение последних 12 месяцев действия договора. К главным преимуществам продукта можно отнести невысокую процентную ставку», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Полина Прасковина.

Указанные условия и ставки действуют для новых заемщиков банка, то есть для тех, кто не относится к льготным категориям (зарплатным и корпоративным клиентам, заемщикам с положительной кредитной историей в данном банке, вкладчикам и т. п.).

Хакасский Муниципальный Банк ООО «КБ «Хакасский муниципальный банк» — небольшой по активам региональный банк (г. Абакан). Финансовая организация ориентирована на кредитование физических и юридических лиц, привлечение средств граждан во вклады. Основные источники фондирования — средства физических лиц и собственные средства (капитал и резервы). Кредитная организация является уполномоченным банком по обслуживанию бюджетных средств г. Абакана. Среди ключевых владельцев банка числятся крупный местный предприниматель, владелец сети автозаправочных станций Валерий Городилов (59,24%) и Комитет муниципальной экономики администрации г. Абакана (38,96%). Председателем совета директоров является глава города Абакан — Николай Булакин.

По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года нетто-активы банка — 6,85 млрд рублей (268-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,10 млрд, кредитный портфель — 4,11 млрд, обязательства перед населением — 3,73 млрд.