Правительство Греции не брало никаких новых обязательств по мерам жесткой экономии, чтобы разморозить решения Еврогруппы по снижению бремени госдолга, заявил журналистам источник в Минфине, комментируя письмо в Европейский механизм стабильности (ЕМС).



Еврогруппа в декабре решила запустить так называемые краткосрочные меры по ослаблению долговой нагрузки на Грецию. Однако ЕМС заморозил решение властей Греции потратить часть дополнительных доходов бюджета на пенсии. Для оценки влияния этих предложений Греции на выполнение требований программы кредитования страны Еврогруппы потребовали от министра финансов Греции Эвклида Цакалотаса письмо с изложением позиции правительства.

После этого в ряде греческих СМИ появились публикации, что Кабинет министров взял на себя новые обязательства по проведению мер жесткой экономии. «Правительство не пообещало ничего больше, что было согласовано. Письмо министра финансов подтверждает существующие обязательства. Ни одного нового обязательства нет в письме, итогом которого стало размораживание краткосрочных мер по долгу», — сказал представитель Минфина.

По его словам, в письме говорится о выделении разовой помощи 1,6 млн пенсионеров, получающим маленькую пенсию, и что нет никакого намерения изменить пенсионную реформу. Помимо этого, министр проинформировал об отмене повышения НДС для островов Эгейского моря, которые понесли потери от миграционного кризиса.