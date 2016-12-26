Конституционный суд принял к рассмотрению жалобы автомобилистов, которые просят признать неконституционной практику страховых компаний по выплате ущерба с учетом износа поврежденных деталей, сообщили в понедельник РАПСИ в КС РФ.

Заявители — жители Краснодарского края Андрей Аринушенко, Галина Береснева, Валерий Реутов и Олег Середа — оспаривают нормы статей 1064, 1072 и 1079 Гражданского кодекса РФ, «Единую методику определения расходов на восстановительный ремонт», а также практику Верховного суда РФ, который 23 декабря 2015 года подтвердил эту методику.

Как следует из материалов дела, все заявители в 2014—2016 годах стали участниками ДТП, в результате которых их машины получили повреждения. Страховые компании и виновники ДТП компенсировали стоимость деталей с учетом их износа, в связи с чем полностью отремонтировать автомобили их владельцам не удалось.



«Замена должна производиться только на новые детали. Пострадавший в ДТП, ничего при этом не нарушавший, не должен тратить свои деньги на ремонт автомобиля, разбитого по чужой вине», — отмечают в своих жалобах заявители.