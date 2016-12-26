Банк «ДельтаКредит» не разделяет ожиданий ряда федеральных банков по росту рынка ипотеки на уровне 12% в следующем году и наиболее вероятным считает рост рынка на 7%. Прогноз «ДельтаКредита» представлен в комментарии заместителя председателя правления банка Ирины Аслановой.

По ее словам, базовый сценарий банка предусматривает рост рынка ипотечного кредитования в 2017 году на 7%. В оптимистичном сценарии заложены ожидания по росту рынка на 13%, а пессимистичный предполагает отсутствие роста.

«Базовый прогноз в 7% исходит из тех реалий, которые сложились на рынке сейчас, — объясняет Асланова. — С одной стороны, формируется отложенный покупательский спрос. Он связан с постепенным снижением цен на недвижимость и уменьшением ставок по ипотеке ввиду политики ЦБ, усиления конкуренции между банками и активизации рынка секьюритизации ипотеки. С другой стороны, в следующем году завершится программа господдержки, которая была основным драйвером в 2015—2016 годах, а реальная покупательская способность населения не сможет обеспечить активный рост ипотеки при кредитовании на стандартных условиях банков. Минэкономразвития прогнозирует восстановление реальных доходов населения до уровня 2013 года лишь к 2021 году, ВВП, по прогнозам, выйдет в положительную зону в конце 2017 года».

В «ДельтаКредите» видят резервы для роста доли госбанков на ипотечном рынке. Во многом это будет происходить благодаря совместному проекту Агентства по ипотечному жилищному кредитованию и банка «Российский Капитал». «Это создает для нас определенные вызовы, и мы также планируем использовать колебания рынка для усиления позиций группы Societe Generale в России», — отмечает зампред «ДельтаКредита».

В банке прогнозируют, что среднерыночная ставка по ипотеке в первом полугодии 2017 года будет находиться в диапазоне 11,75—12,25% годовых: верхнюю границу можно будет увидеть в I квартале, нижнюю — во II квартале. Во втором полугодии, по мнению «ДельтаКредита», ставки будут двигаться в диапазоне 11,25—11,75% годовых в зависимости от того, сколько раз будет снижать ставку ЦБ и на какую величину (первое снижение банк прогнозирует в конце I — начале II квартала). Минимальная ставка, которую ипотечный рынок может увидеть к концу 2017 года, — около 11%, полагают в «ДельтаКредите».



«Основные методы конкурентной борьбы на следующий год — традиционная ценовая борьба по ставкам, развитие дистанционных банковских услуг и соответственное снижение доли продаж через отделения, расширение продуктовых линеек (например, за счет продукта «Коммерческая ипотека»), активизация продаж через корпоративный канал и через партнеров (банки, риелторские агентства, застройщики)», — отмечает Ирина Асланова.