Значение норматива достаточности базового капитала Н1.1 в банке «Пересвет» достигло уровня ниже 5,125% в совокупности за шесть и более операционных дней в течение 30 последовательных операционных дней, сообщается в материалах ЦБ РФ.
Напомним, что 21 октября в связи с неудовлетворением требований кредиторов по денежным обязательствам в сроки, превышающие семь дней с момента наступления даты их удовлетворения, в банке «Пересвет» была назначена временная администрация.
По последней информации, превышение обязательств над активами в балансе банка «Пересвет» по состоянию на 1 декабря составляет 35,082 млрд рублей.
Норматив достаточности представляет собой отношение капитала банка к сумме кредитного риска по активам, условным обязательствам, производным финансовым инструментам, операционному и рыночному риску.
Минимальное значение норматива Н1.1 на уровне 5,125% ЦБ устанавливает для банков, у которых на балансе субординированные кредиты.
АО «АКБ «Пересвет» — достаточно крупный столичный банк, исторически связанный с Русской Православной Церковью (РПЦ). Обладает мощной корпоративной клиентской базой, обслуживает в том числе компании в государственной и федеральной собственности. Активно кредитует коммерческие предприятия, малый и средний бизнес, а также инфраструктурные проекты, обеспеченные выручкой от госконтрактов. Активен на валютном, долговом и денежном рынках.
Акционерами банка являются Русская Православная Церковь (49,71%), Торгово-промышленная палата РФ (24,36%), начальник юридического управления банка Елена Кагдина (12,38%), экс-председатель правления банка Виктор Литвяков (4,97%), Лидия Макеева (4,50%), вице-президент и член правления банка Павел Панасенко (1,71%). Миноритариям принадлежит 2,37% акций.