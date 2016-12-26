Значение норматива достаточности базового капитала Н1.1 в банке «Пересвет» достигло уровня ниже 5,125% в совокупности за шесть и более операционных дней в течение 30 последовательных операционных дней, сообщается в материалах ЦБ РФ.

Напомним, что 21 октября в связи с неудовлетворением требований кредиторов по денежным обязательствам в сроки, превышающие семь дней с момента наступления даты их удовлетворения, в банке «Пересвет» была назначена временная администрация.



По последней информации, превышение обязательств над активами в балансе банка «Пересвет» по состоянию на 1 декабря составляет 35,082 млрд рублей.

Норматив достаточности представляет собой отношение капитала банка к сумме кредитного риска по активам, условным обязательствам, производным финансовым инструментам, операционному и рыночному риску.



Минимальное значение норматива Н1.1 на уровне 5,125% ЦБ устанавливает для банков, у которых на балансе субординированные кредиты.