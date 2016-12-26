Чистый убыток Внешэкономбанка (ВЭБ) по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) по итогам 2016 года может составить около 130 млрд рублей — лучше прогноза в 200—250 млрд рублей, сообщил журналистам глава госкорпорации Сергей Горьков.

«Планировался убыток по итогам года в размере 200—250 миллиардов рублей. В итоге будет около 130 миллиардов рублей по РСБУ», — сказал он.

Чистый убыток Внешэкономбанка по международным стандартам финансовой отчетности за девять месяцев 2016 года сократился в 1,54 раза по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составил 86,2 млрд рублей. По итогам III квартала ВЭБ получил чистый убыток в размере 3,4 млрд рублей против 59,5 млрд рублей за аналогичный период 2015 года.