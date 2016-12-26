Росэнергобанк ввел депозит для юридических лиц «Праздничный».

Он открывается в рублях в сумме от 1 млн на срок от десяти дней. Процентные ставки в зависимости от выбранных суммы и срока составляют 11,55—12,25% годовых. Указанный диапазон актуален при размещении средств на срок до 60 дней в сумме до 100 млн рублей, однако возможно размещение и более крупных сумм на более длительные сроки.

Пополнение счета и частичное снятие средств не предусмотрены. Выплата процентов осуществляется в конце срока. Предложение действительно до 29 декабря 2016 года.

Росэнергобанк
АО «КБ «Росэнергобанк» — столичный финансовый институт, основными направлениями деятельности которого являются кредитование и обслуживание счетов малых и средних предприятий, а также крупных коммерческих организаций, в том числе из топливно-энергетической сферы. Основной источник фондирования — депозиты физлиц. Кредитная организация активна на рынке ценных бумаг и конверсионных операций.
На текущий момент основными бенефициарами банка выступают член совета директоров Лидия Васильева, Александр Матвеев, Георгий Джаниашвили и Александр Базулев (по 10%), председатель совета директоров Константин Шварц, Артем Ангилов, Дмитрий Полещук и Наталья Синицына (по 8,03%), Борис Штейн (7,72%), Наталья Кузовлева (7,63%), Андрей Диденко (7,57%), Владимир Андреев (4,74%). На акционеров-миноритариев приходится 0,22%.


По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года нетто-активы банка — 57,31 млрд рублей (91-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 10,59 млрд, кредитный портфель — 37,54 млрд, обязательства перед населением — 35,64 млрд.