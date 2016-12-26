Росэнергобанк ввел депозит для юридических лиц «Праздничный».

Он открывается в рублях в сумме от 1 млн на срок от десяти дней. Процентные ставки в зависимости от выбранных суммы и срока составляют 11,55—12,25% годовых. Указанный диапазон актуален при размещении средств на срок до 60 дней в сумме до 100 млн рублей, однако возможно размещение и более крупных сумм на более длительные сроки.



Пополнение счета и частичное снятие средств не предусмотрены. Выплата процентов осуществляется в конце срока. Предложение действительно до 29 декабря 2016 года.