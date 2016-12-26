ЦБ установил официальные курсы валют на 27 декабря. Курс доллара повысился на 5,56 копейки, составив 60,9084 рубля (60,8528 рубля с 24 декабря). Курс евро увеличился на 18,6 копейки, до 63,7285 рубля (63,5425 рубля с 24 декабря).

Последнюю неделю уходящего года торги проходят неактивно, отмечает руководитель дирекции финансовых рынков УБРиР Владимир Зотов. Он добавил, что никаких движений по рублю не ожидается еще и по той причине, что европейские и американские биржи сегодня закрыты по случаю рождественских праздников.

«Нефть также не дает никаких ориентиров — нефтяные котировки подошли вплотную к отметке 55 долларов за баррель Brent. Некоторого оживления можно ожидать после того, как возобновят свою работу биржи, но для рубля это будут минимальные изменения», — комментирует эксперт.

Сегодня банки и компании РФ перечислят в бюджет порядка 890 млрд рублей в качестве выплат по НДС, НДПИ и акцизам, что должно оказать поддержку курсу рубля, замечает главный аналитик Нордеа Банка Ольга Лапшина. По ее прогнозу, курс национальной валюты на этой неделе будет находиться в диапазоне 60–61 против доллара и 63–64 против евро.

«Таким образом, по итогам этой недели рубль имеет шансы завершить год в качестве лидера укрепления среди валют развивающихся стран», — полагает аналитик.

Скорее всего, российская валюта завершит этот год вблизи достигнутых значений, согласен Зотов. По его словам, это уже можно назвать отличным результатом для валюты, традиционно закрывающей декабрь в минусе на протяжении последних нескольких лет.

По мнению заместителя председателя правления Локо-Банка Андрея Люшина, российская валюта с очень большой вероятностью встретит конец года в районе 61–62 к доллару. «Высокой активности торгов ждать не стоит. На фоне празднования Рождества на Западе и приближения Нового года в России трейдеры и инвесторы будут осторожны, хотя некоторые постараются закрыть позиции, чтобы не переносить их на следующий год, поэтому небольшое ослабление все же возможно», — комментирует эксперт.