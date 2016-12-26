Арбитражный суд Москвы прекратил производство по заявлению Московского Кредитного Банка о признании банкротом холдинга «Менделеев Групп», сообщает РАПСИ со ссылкой на определение суда.
Ранее рассмотрение заявление банка было отложено в связи с тем, что «отсутствуют денежные средства, необходимые для финансирования процедуры банкротства». Арбитраж предложил заявителю перечислить 230 тыс. рублей на депозитный счет суда для финансирования процедуры банкротства и представить соответствующее платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств.
Однако заявитель не представил в суд доказательства перечисления денежных средств для финансирования процедуры банкротства.
Арбитражный суд Ярославской области 25 октября признал банкротом ОАО «Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д. И. Менделеева» (входит в холдинг «Менделеев Групп»).
В отношении должника открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Временным управляющим Русланом Старыстоянцем установлено наличие признаков преднамеренного банкротства; признаки фиктивного банкротства ОАО отсутствуют. Согласно результатам проведенного анализа финансового состояния завода, управляющим сделан вывод о достаточности средств для покрытия судебных расходов и расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему, а также об отсутствии возможности восстановить платежеспособность должника, отмечается в решении.
Арбитраж 11 апреля ввел процедуру наблюдения в отношении НПЗ. Заявление о банкротстве было направлено в суд самим заводом.
Помимо Ярославского НПЗ в «Менделеев Групп» входят геологоразведочная компания «Геоком», база по приему, хранению и перевалке битума под Санкт-Петербургом, высокотехнологичный производственный комплекс в центральной части России.
ПАО «Московский кредитный банк» — крупный универсальный коммерческий банк, основным акционером которого выступает глава многоотраслевого концерна «Россиум» Роман Авдеев. Сеть подразделений банка обширна, но на данный момент представлена только в Московском регионе. МКБ сосредоточен как на развитии розничного бизнеса, так и на обслуживании корпоративных клиентов.
Согласно списку лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк (от 23.06.2016 года) мажоритарным акционером банка выступает Роман Авдеев с долей в 56,8%. Европейский банк реконструкции и развития — 4,54%, Международная финансовая корпорация (IFC) и RBOF Holding Company I, Ltd. (на 100% принадлежащая Фонду капитализации российских банков, который входит в одну группу компаний с IFC) совокупно владеют 4,54% акций банка. Наталья Богданова через УК «Регионфинансресурс», действующего в качестве доверительного управляющего закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций «Вектор развития» — 8,69%, ИК «Регион» через ООО «ИК Алгоритм» — 6,93%, «Пауэрбум Инвестментс Лимитед» мажоритарным акционером которого выступает Александр Несис — 2,3%, ПАО страховая компания «Росгосстрах» — 1,32%, ОАО «Капитал Страхование» — 0,58%, оставшиеся 14% акций банка принадлежит прочим миноритарным акционерам.
По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года нетто-активы банка — 1 363,79 млрд рублей (9-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 139,48 млрд, кредитный портфель — 1 011,87 млрд, обязательства перед населением — 236,44 млрд.