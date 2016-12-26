Арбитражный суд Москвы прекратил производство по заявлению Московского Кредитного Банка о признании банкротом холдинга «Менделеев Групп», сообщает РАПСИ со ссылкой на определение суда.

Ранее рассмотрение заявление банка было отложено в связи с тем, что «отсутствуют денежные средства, необходимые для финансирования процедуры банкротства». Арбитраж предложил заявителю перечислить 230 тыс. рублей на депозитный счет суда для финансирования процедуры банкротства и представить соответствующее платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств.

Однако заявитель не представил в суд доказательства перечисления денежных средств для финансирования процедуры банкротства.

Арбитражный суд Ярославской области 25 октября признал банкротом ОАО «Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д. И. Менделеева» (входит в холдинг «Менделеев Групп»).

В отношении должника открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Временным управляющим Русланом Старыстоянцем установлено наличие признаков преднамеренного банкротства; признаки фиктивного банкротства ОАО отсутствуют. Согласно результатам проведенного анализа финансового состояния завода, управляющим сделан вывод о достаточности средств для покрытия судебных расходов и расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему, а также об отсутствии возможности восстановить платежеспособность должника, отмечается в решении.

Арбитраж 11 апреля ввел процедуру наблюдения в отношении НПЗ. Заявление о банкротстве было направлено в суд самим заводом.



Помимо Ярославского НПЗ в «Менделеев Групп» входят геологоразведочная компания «Геоком», база по приему, хранению и перевалке битума под Санкт-Петербургом, высокотехнологичный производственный комплекс в центральной части России.