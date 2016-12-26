Руководство Татарстана извещало ЦБ РФ о сложной ситуации в Татфондбанке, поскольку о проблемах банка было известно с 2014 года. Об этом сообщил журналистам глава республики Рустам Минниханов.



«Была в Татфондбанке проверка, были сигналы, что ситуация сложная, я поручил премьер-министру, он встречался с руководством ЦБ, где мы открыто сказали, что нужны реальные действия», — сказал Минниханов.

По его словам, сложности у банка начались еще два года назад. «Ситуация, которая произошла в 2014 году, серьезно ударила по банковской системе, те банки, которые имели не очень устойчивую ликвидность, они оказались в сложной ситуации, Татфондбанк оказался в их числе», — пояснил глава республики.

Минниханов отметил, что судьба банка пока не определена. «Санатора пока нет, но ЦБ оперативно принял решение, — с сегодняшнего дня все физические лица, которые имеют до 1,4 миллиона рублей и индивидуальные предприниматели, — их вклады застрахованы, там порядка 55 миллиардов рублей — этот вопрос решен», — пояснил Минниханов. «Другая категория (юридические лица), как с ними быть, пока решения ЦБ нет», — добавил он.

По словам Минниханова, Татарстан не сможет санировать Татфондбанк, но готов поддержать его клиентов, использовав для этого сразу несколько механизмов. «Мы, республика, взять на санацию Татфондбанк не способны, мы не справимся, тем более Татфондбанк сам санатор двух банков, хотя я подтверждаю, что все меры поддержки, которые может оказать республика, мы окажем», — сказал Минниханов. «Мы за то, чтобы банк получил санатора, поддержку как со стороны ЦБ, так и с нашей стороны», — добавил он.



Минниханов также заявил, что республика готова поддержать клиентов банка. «Мы понимаем размер горя, 1 миллиард рублей мы отдаем для поддержки фонда предпринимательства, с сегодняшнего дня начнем поддерживать категорию микро и малых предприятий», — отметил Минниханов. «Остальные категории — мы обратились к банкам, три банка поддержали, они будут участвовать в программе поддержки, но там будет участвовать наш Гарантийный фонд, кроме этого, у нас есть много программ — лизинг-грант и другие, мы с себя ответственность не снимаем, для нас это серьезный удар по экономике республики», — добавил Минниханов.