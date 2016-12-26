На торгах Московской биржи в понедельник в середине дня привилегированные акции компании «Нижнекамскнефтехим» подешевели на 9,1%. По состоянию на 14:30 мск они торговались по цене 29,25 рубля за бумагу.



На прошлой неделе «Татнефть» продала 22% «Нижнекамскнефтехима» группе «ТАИФ» за 32 млрд рублей. В понедельник «Ведомости» со ссылкой на свои источники сообщили, что вырученные средства могут отчасти быть направлены на поддержку татарстанских банков («Ак Барса» и Татфондбанка).

Как отмечают в компании «БКС Экспресс», из-за сделки возросли риски, что по привилегированным акциям «Нижнекамскнефтехима» не будут выплачены дивиденды. Ранее руководство компании уже заявляло о возможном отказе от дивидендов в ближайшие годы из-за строительства дорогостоящего олефинового комплекса.