Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк (СИАБ, бренд SIAB) тестирует выпуск карт «Мир» с транспортным приложением, следует из сообщения кредитной организации.

Пилотная эмиссия осуществляется для участников зарплатного проекта. Новый продукт совмещает банковскую карту (с помощью которой можно совершать привычные операции — оплачивать покупки, получать проценты на остаток, снимать и вносить наличные, осуществлять перевод денежных средств) и проездной билет для оплаты поездок во всех видах пассажирского транспорта Санкт-Петербурга (в метрополитене, автобусах, трамваях, троллейбусах, а также в маршрутных такси).

«Мы приложили максимум усилий, чтобы в 2016 году начать выпуск карт «Мир» с транспортным приложением для наших клиентов — участников зарплатного проекта. Это позволит им максимально комфортно вступить в период обновления стоимости проездных билетов, о котором заявил Комитет по тарифам Санкт-Петербурга. Разумеется, на этом мы не остановимся и продолжим развитие продуктов на базе карт «Мир» и для других групп клиентов. В том числе это будут карты с актуальным сейчас транспортным приложением», — отмечает президент — председатель правления банка Галина Ванчикова.

СИАБ напоминает, что стоимость проездных билетов в Санкт-Петербурге в 2017 году будет увеличена и составит 45 рублей в метро и 40 рублей в наземном транспорте. «При этом цена разовой поездки по «Подорожнику» в метро увеличится до 36 рублей, в наземном транспорте — до 31 рубля. Таким образом, пассажиры смогут существенно экономить, пользуясь «Подорожником» и получая скидки по нему. А с картой «Мир» от банка SIAB, дополненной транспортным приложением, клиенты — участники зарплатного проекта смогут не только воспользоваться этим весомым преимуществом, но также будут получать все возможности для проведения банковских операций», — говорится в релизе.

Для оплаты проезда достаточно приложить карту к валидатору или турникету. С карты списываются средства в размере установленной стоимости. Пополнить транспортное приложение можно с помощью аппаратов по продаже и пополнению проездных билетов, расположенных в вестибюлях станций метро, а также через интернет-банк SIAB-Online или мобильное приложение SIAB-Mobile. Для дистанционного пополнения достаточно ввести номер транспортного приложения, указанный на карте. Сумма зачисляется моментально, комиссия не взимается. После пополнения необходимо активировать средства на счете карты с помощью визуализатора (валидатора) или автомата по продаже билетов, расположенных в вестибюлях станций метро. Срок активации средств не ограничен — это можно сделать в любое время после совершения платежа.



Клиенты банка, у которых уже есть электронная карта «Подорожник», но пока не оформлена карта «Мир» с транспортным приложением, также могут пополнить ее баланс через интернет-банк SIAB-Online, уточняют в СИАБе.