Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк (СИАБ, бренд SIAB) тестирует выпуск карт «Мир» с транспортным приложением, следует из сообщения кредитной организации.
Пилотная эмиссия осуществляется для участников зарплатного проекта. Новый продукт совмещает банковскую карту (с помощью которой можно совершать привычные операции — оплачивать покупки, получать проценты на остаток, снимать и вносить наличные, осуществлять перевод денежных средств) и проездной билет для оплаты поездок во всех видах пассажирского транспорта Санкт-Петербурга (в метрополитене, автобусах, трамваях, троллейбусах, а также в маршрутных такси).
«Мы приложили максимум усилий, чтобы в 2016 году начать выпуск карт «Мир» с транспортным приложением для наших клиентов — участников зарплатного проекта. Это позволит им максимально комфортно вступить в период обновления стоимости проездных билетов, о котором заявил Комитет по тарифам Санкт-Петербурга. Разумеется, на этом мы не остановимся и продолжим развитие продуктов на базе карт «Мир» и для других групп клиентов. В том числе это будут карты с актуальным сейчас транспортным приложением», — отмечает президент — председатель правления банка Галина Ванчикова.
СИАБ напоминает, что стоимость проездных билетов в Санкт-Петербурге в 2017 году будет увеличена и составит 45 рублей в метро и 40 рублей в наземном транспорте. «При этом цена разовой поездки по «Подорожнику» в метро увеличится до 36 рублей, в наземном транспорте — до 31 рубля. Таким образом, пассажиры смогут существенно экономить, пользуясь «Подорожником» и получая скидки по нему. А с картой «Мир» от банка SIAB, дополненной транспортным приложением, клиенты — участники зарплатного проекта смогут не только воспользоваться этим весомым преимуществом, но также будут получать все возможности для проведения банковских операций», — говорится в релизе.
Для оплаты проезда достаточно приложить карту к валидатору или турникету. С карты списываются средства в размере установленной стоимости. Пополнить транспортное приложение можно с помощью аппаратов по продаже и пополнению проездных билетов, расположенных в вестибюлях станций метро, а также через интернет-банк SIAB-Online или мобильное приложение SIAB-Mobile. Для дистанционного пополнения достаточно ввести номер транспортного приложения, указанный на карте. Сумма зачисляется моментально, комиссия не взимается. После пополнения необходимо активировать средства на счете карты с помощью визуализатора (валидатора) или автомата по продаже билетов, расположенных в вестибюлях станций метро. Срок активации средств не ограничен — это можно сделать в любое время после совершения платежа.
Клиенты банка, у которых уже есть электронная карта «Подорожник», но пока не оформлена карта «Мир» с транспортным приложением, также могут пополнить ее баланс через интернет-банк SIAB-Online, уточняют в СИАБе.
ПАО «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк» (ПАО «Банк «СИАБ») — небольшой по размеру активов региональный банк (Санкт-Петербург), ориентированный на обслуживание и кредитование корпоративных клиентов домашнего региона (в том числе представителей малого и среднего бизнеса), привлечение средств граждан во вклады, операции с облигациями и на валютном рынке. Основные источники фондирования — средства физических и юридических лиц.
На сегодняшний день доля контролирующего бенефициара банка Эдуарда Таубина, возглавляющего совет директоров, составляет 70,66% акций. В число бенефициаров также входят члены совета директоров Андрей Алексеев (9,89%), генеральный директор ООО «Северные Стрелы» Дмитрий Кузьминов и президент-председатель правления банка Галина Ванчикова (по 8,73% у каждого), член правления Алексей Митюгов (1,55%). На долю акционеров-миноритариев приходится 0,44%.
По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года нетто-активы банка — 9,78 млрд рублей (225-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,34 млрд, кредитный портфель — 4,01 млрд, обязательства перед населением — 3,46 млрд.