Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») понизило рейтинг кредитоспособности столичного Джей энд Ти Банка до «А(I)». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «А+(III)» также со «стабильным» прогнозом.

Пересмотр рейтинга отражает ожидания агентства по ужесточению регулирования (в том числе в части концентрации деятельности на связанных сторонах) и прогнозируемый рост неопределенности в части значимости кредитной организации для конечных собственников на длинном горизонте в условиях отсутствия существенных драйверов роста бизнеса и конкурентных позиций банка на российском банковском рынке, поясняется в релизе RAEX. Кроме того, аналитики отмечают, что рейтинг банка ограничивает убыточность его бизнеса (ROE по прибыли после налогообложения за год с 1 октября 2015-го — минус 5,1%). При этом агентству были представлены планы по улучшению показателей прибыльности до конца 2016 года, в том числе за счет восстановления резервов на возможные потери по ссудам. Сдерживающее влияние на рейтинг оказывают значительная концентрация активов на объектах крупного кредитного риска, а также малое число подразделений банка в основном регионе присутствия.



Позитивное влияние на рейтинг оказывают высокий уровень достаточности капитала банка (Н1.0 на 1 ноября 2016 года — 25,7%, значение нормативов Н1.1 и Н1.2 равно 24,5%), а также хорошая сбалансированность активов и пассивов по срокам на краткосрочном горизонте (Н2 на указанную дату — 132,5%, Н3 составляет 304,8%, доля высоколиквидных активов в валовых активах — порядка 17%). Кроме того, агентство положительно оценивает низкий уровень просроченной задолженности по ссудам, предоставленным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (2,2% ссудного портфеля по юрлицам и ИП на начало ноября), и наличие портфеля ценных бумаг, под залог которых в случае необходимости может быть привлечена дополнительная ликвидность.