Лишь в трех российских регионах — Москве, Рязанской области и Санкт-Петербурге — на душу населения приходится больше одного страхового полиса. Это выяснили аналитики «АльфаСтрахования», изучив статистику ЦБ и Росстата. Рекордсменом является Москва, где на человека приходится больше четырех полисов, в аутсайдерах — Ингушетия, Дагестан и Чеченская Республика.

Для расчетов были использованы данные о проданных за девять месяцев 2016 года полисах по всем видам страхования, кроме обязательного медицинского страхования. В общей сложности в России за период с января по сентябрь 2016 года было заключено 122,5 млн договоров страхования.

Рекордсменом по уровню проникновения страховых услуг с большим отрывом является Москва, где количество полисов на душу населения составило 4,11 штуки. Здесь же было заключено больше всего договоров страхования (50,6 млн). На втором месте расположилась Рязанская область с показателем 1,28 полиса на человека, хотя здесь было продано всего 1,4 млн полисов, а область заняла лишь 15-е место среди регионов по количеству заключенных договоров страхования. На третьем месте находится Санкт-Петербург (доля проникновения — 1,05). При этом Северная столица находится на втором месте по количеству проданных полисов (5,5 млн штук).

Далее следуют Тюменская область (без учета автономных округов) с показателем 0,99 полиса на душу населения; в этом регионе было продано 1,4 млн страховок. В Орловской области — 0,98 полиса (продано лишь 746,4 тыс. полисов). На шестом месте находится Смоленская область — 0,8 полиса (774,5 тыс. договоров), далее идет Новосибирская область — 0,76 полиса (2 млн штук и девятое место в рейтинге продаж), на восьмой позиции Тюменская область с учетом автономных округов — 0,73 полиса (в общей сложности продано 2,7 млн штук).

На девятом месте с показателем 0,71 полиса на одного человека находится Хабаровский край, где в общей сложности было продано 943 тыс. полисов, а замыкает десятку лидеров Красноярский край — 0,7 полиса с учетом 2 млн договоров страхования (десятое место в рейтинге продаж).



Наименьшие показатели продемонстрировали Ингушетия (0,07 полиса на человека, при этом в республике заключено 34,6 тыс. договоров страхования с населением), Дагестан (доля проникновения — 0,11 полиса на человека, в совокупности 366,6 тыс. заключенных договоров) и Чеченская Республика (0,11 штуки, 156,5 тыс. проданных полисов).