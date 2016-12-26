Темпы роста российской экономики в ноябре составили 0,5% в годовом выражении, а с очисткой от сезонности ВВП РФ вырос на 0,1% к предыдущему месяцу. Такие данные приводятся в мониторинге текущей ситуации в экономике в январе — ноябре, опубликованном на сайте министерства в понедельник.

«Позитивную динамику с сезонной корректировкой показали промышленность, строительство, сельское хозяйство. Отрицательный вклад внесла розничная торговля. Динамика ВВП год к году составила в ноябре 0,5%», — отмечается в мониторинге.

Минэкономразвития улучшило прогноз по динамике ВВП России по итогам текущего года до минус 0,5% с ожидавшихся ранее минус 0,6%.

В документе сообщается, что МЭР «с учетом текущей ситуации» скорректировало оценку среднегодовой цены на нефть Urals за 2016 год до 41,8 доллара за баррель, а среднегодового курса рубля — до 67,1 за доллар.

«В результате уточнен темп роста ВВП на основе оперативных данных за ноябрь 2016 года по базовым отраслям экономики, оценки чистых налогов на продукты и оценки ВВП по счету производства доходов за третий квартал 2016 года. Темп роста физического объема ВВП на 2016 год повышен до минус 0,5%, — говорится в мониторинге. — Основными факторами роста являются улучшение ситуации в промышленности, оптовой торговле, рост физических объемов экспорта, замедление падения инвестиций, а также повышение индекса-дефлятора за счет роста экспортных цен».

Ранее о том, что Минэкономразвития пересмотрело в сторону улучшения ожидания по динамике ВВП в 2016 году до минус 0,5%, сообщали «Известия» со ссылкой на замминистра экономического развития Алексея Ведева.