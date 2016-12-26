Межтопэнергобанк изменил ставки по вкладам в долларах. «Доходный-Классик» открывается под 0,7—2% (ранее — под 0,8—2,2%), «Доходный-Рантье» — под 0,68—1,97%, а «Накопительный-Классик» — под 0,68—1,98% годовых (прежде оба депозита привлекались под 0,75—2,15%).
«Накопительный-Рантье» оформляется под 0,67—1,95% (вместо 0,7—2,1%), а «Универсальный-Классик» — под 0,6—1,85% годовых (прежде — под 0,55—1,95%).
Минимальная сумма всех депозитов — 300 долларов.
«Премиум-Классик» привлекается под 0,72—1,94% (ранее — под 0,77—2,1%), а «Премиум-Рантье» — под 0,71—1,91% годовых (ранее — под 0,75—2,05%). Минимальная сумма — 50 тыс. долларов.
Сроки всех вышеуказанных депозитов — от 91 до 1 096 дней.
«Мультивалютный-Актив» (от 91 до 731 дня, минимальная сумма — эквивалент 15 тыс. рублей) открывается под 0,62—1,82% (прежде — под 0,6—2%), «Универсальный-Актив» (от 400 долларов на срок от 61 до 365 дней) — под 0,06—0,8% (вместо 0,2—1%), а «Прогрессивный» (от 300 долларов на 555 дней) — под 1,75% годовых (вместо 1,88%).
По вкладу «Прогрессивный» проценты начисляются по периодам. Указана средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств.
Проценты по вкладам «Доходный-Классик», «Накопительный-Классик», «Универсальный-Классик», «Премиум-Классик» и «Мультивалютный-Актив» выплачиваются в конце срока.
По вкладам «Доходный-Рантье» и «Накопительный-Рантье» проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.
По вкладам «Премиум-Рантье», «Универсальный-Актив» и «Прогрессивный» проценты выплачиваются ежеквартально или капитализируются.
Пополнение предусмотрено для всех депозитов, кроме вкладов «Доходный-Классик» и «Доходный-Рантье».
ПАО «Межтопэнергобанк» — средний по размеру активов столичный банк, ключевыми владельцами которого являются его топ-менеджеры. Основные направления деятельности — кредитование и обслуживание счетов коммерческих организаций, привлечение средств граждан во вклады, операции с валютой и ценными бумагами. Ключевыми источниками финансирования выступают депозиты физических лиц (57,14%) и средства корпоративных клиентов (21,07%).
В настоящее время основными бенефициарами банка являются председатель правления, член совета директоров Юрий Шутов (24,97%), члены совета директоров Игорь Сулькис (19,72%) и Владимир Гребеньков (12,72%), Александр и Светлана Забелины (супруги, совместно — 5,61%), члены правления Марина Немцова (5,82%) и Константин Котельников (5,15%), Игорь Перминов (5,03%), Игорь Меньшенин (4,30%), председатель совета директоров Андрей Волынец (5,27%), члены правления Игорь Грабовой (4,13%) и Александр Астанков (3,23%), Елена Самошкина (1,41%), член совета директоров Вил Асирян (1,19%) и акционеры-миноритарии (1,45%). Стоит также отметить, что номинальным держателем некоторой части акций выступает сама кредитная организация.
По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года нетто-активы банка — 49,04 млрд рублей (102-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 7,69 млрд, кредитный портфель — 35,68 млрд, обязательства перед населением — 28,65 млрд.