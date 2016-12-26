Межтопэнергобанк изменил ставки по вкладам в долларах. «Доходный-Классик» открывается под 0,7—2% (ранее — под 0,8—2,2%), «Доходный-Рантье» — под 0,68—1,97%, а «Накопительный-Классик» — под 0,68—1,98% годовых (прежде оба депозита привлекались под 0,75—2,15%).

«Накопительный-Рантье» оформляется под 0,67—1,95% (вместо 0,7—2,1%), а «Универсальный-Классик» — под 0,6—1,85% годовых (прежде — под 0,55—1,95%).

Минимальная сумма всех депозитов — 300 долларов.

«Премиум-Классик» привлекается под 0,72—1,94% (ранее — под 0,77—2,1%), а «Премиум-Рантье» — под 0,71—1,91% годовых (ранее — под 0,75—2,05%). Минимальная сумма — 50 тыс. долларов.

Сроки всех вышеуказанных депозитов — от 91 до 1 096 дней.

«Мультивалютный-Актив» (от 91 до 731 дня, минимальная сумма — эквивалент 15 тыс. рублей) открывается под 0,62—1,82% (прежде — под 0,6—2%), «Универсальный-Актив» (от 400 долларов на срок от 61 до 365 дней) — под 0,06—0,8% (вместо 0,2—1%), а «Прогрессивный» (от 300 долларов на 555 дней) — под 1,75% годовых (вместо 1,88%).

По вкладу «Прогрессивный» проценты начисляются по периодам. Указана средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств.

Проценты по вкладам «Доходный-Классик», «Накопительный-Классик», «Универсальный-Классик», «Премиум-Классик» и «Мультивалютный-Актив» выплачиваются в конце срока.

По вкладам «Доходный-Рантье» и «Накопительный-Рантье» проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

По вкладам «Премиум-Рантье», «Универсальный-Актив» и «Прогрессивный» проценты выплачиваются ежеквартально или капитализируются.

Пополнение предусмотрено для всех депозитов, кроме вкладов «Доходный-Классик» и «Доходный-Рантье».