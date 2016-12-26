В настоящее время россияне активнее вкладывают средства в фондовый рынок в поисках более высокой доходности по сравнению с депозитами. Такое мнение высказал журналистам управляющий директор компании QBF Зелимхан Мунаев.

«Мы видим в последние годы рост портфелей у доверительных управляющих и брокеров, и в следующем году мы ожидаем продолжения этой тенденции. Люди начинают распределять средства между депозитами, которые традиционно, как и недвижимость, являются излюбленным способом личных инвестиций, и инструментами фондового рынка, которые могут дать в полтора-два раза большую доходность», — отметил он.



По словам Мунаева, отличительной особенностью россиян является интерес к более рисковым инструментам. «Люди рассуждают так: если мы уже идем на фондовый рынок, то будем покупать акции», — уточнил он.